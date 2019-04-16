В США авиарегулятор назвал годным обновленное ПО самолетов Boeing 737 Max

Сроки сертификации самолетов с этой системой не указываются

Фото из открытых источников.

Федеральное авиационное управление США в предварительном порядке сочло "операционно годной" усовершенствованную вспомогательную систему маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 Max в Эфиопии.

Летчики могут проходить на компьютерах дополнительную тренировку с MCAS. Сроки сертификации самолетов с этой системой не указываются. Акционерам Boeing рекомендовано проголосовать за предложение назначить независимое лицо на должность председателя совета директоров этой компании. Сейчас этот пост занимает генеральный директор предприятия Деннис Меленберг.

Он на прошлой неделе отчитался о проведении около ста летных испытаний усовершенствованной MCAS. Меленберг, однако, не уточнил, когда обновление MCAS планируется внедрить, чтобы пройти сертификацию и возобновить полеты лайнеров модели 737 Max.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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