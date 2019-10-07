В США бастуют 50 тысяч работников General Motors

Почти 50 тысяч работников автомобильной корпорации General Motors уже три недели митингуют, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Об этом сообщает Голос Америки.
Рабочие прекратили работать еще 15 сентября. По их словам, компания получает миллионные прибыли, но зарплаты не повышает.
За последние 50 лет это самая крупная забастовка против автопроизводителя в США.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил автомобильной корпорации General Motors вернуть в Соединенные Штаты производства, перенесенные за границу, в том числе в Китай.
Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году Трамп выразил разочарование решением руководства General Motors закрыть заводы в штатах Огайо, Мичиган и Мэриленд, а не в Мексике или Китае. Он также посетовал на то, что не рассчитывал на такую "благодарность" автогиганта за помощь федерального правительства в 2008 году.
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