В США бастуют 50 тысяч работников General Motors

За последние 50 лет это крупнейшая забастовка работников корпорации в США

Фото: REUTERS/Rebecca Cook/File Photo

Почти 50 тысяч работников автомобильной корпорации General Motors уже три недели митингуют, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Об этом сообщает Голос Америки.

Рабочие прекратили работать еще 15 сентября. По их словам, компания получает миллионные прибыли, но зарплаты не повышает.

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Руководство корпорации упреки о прибылях отрицает, зато говорят, что в последние годы доходы падают из-за замедления глобальной экономики.

За последние 50 лет это самая крупная забастовка против автопроизводителя в США.

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Ранее президент США Дональд Трамп предложил автомобильной корпорации General Motors вернуть в Соединенные Штаты производства, перенесенные за границу, в том числе в Китай.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году Трамп выразил разочарование решением руководства General Motors закрыть заводы в штатах Огайо, Мичиган и Мэриленд, а не в Мексике или Китае. Он также посетовал на то, что не рассчитывал на такую "благодарность" автогиганта за помощь федерального правительства в 2008 году.

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