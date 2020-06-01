В США бензовоз въехал в толпу протестующих: за рулем был некий Богдан Вечирко

Митингующие успели среагировать на движущуюся в их сторону автоцистерну, над водителем попытались устроить самосуд

В американском Миннеаполисе, где проходят протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, водитель многотонного бензовоза попытался въехать в митингующих на мосту I-35W, сообщает KSTP.

Протестующие успели среагировать на движущуюся в их сторону автоцистерну и разбежались в стороны. Над водителем бензовоза попытались устроить самосуд. В итоге его передали прибывшим полицейским.

Наезд на протестующих в Миннеаполисе. Фото: twitter.com/Breaking911

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Как сообщает Управление общественной безопасности штата Миннесота, пострадавших, кроме самого водителя, в результате происшествия нет. Его взяли под арест без права выхода под залог. По каким причинам мужчина попытался совершить наезд, пока не сообщается.

По данным KSTP, водителем машины оказался мужчина по имени Богдан Вечирко.

Наезд на протестующих в Миннеаполисе. Источник:Reuters

Американские СМИ пишут, что Вечирко – независимый подрядчик, который в данное время работает на компанию Ken Advantage (грузоперевозки). В реестре есть запись, что в октябре 2019 года он пожертвовал 100 долларов фонду, который собирает средства в поддержку программы Дональда Трампа. Также журналисты выяснили, что Вечирко проходил по нескольким уголовным делам, имеет судимость за хулиганство. Достоверной информации о том, связан ли он с Украиной или РФ, нет.

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Подозреваемый. Фото: kstp.com

Как известно, протесты в Миннеаполисе и многих других городах США вспыхнули после того, как в результате грубого задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. По данным американских СМИ, количество протестующих с каждым днем растет. В десятках городов и целых штатах запрещено выходить ночью на улицу. Согласно последним данным, задержаны уже более 4,1 тыс. человек.

Как сообщают СМИ, из-за протестов у Белого дома президенту США Дональду Трампу пришлось спрятаться в бункере.

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