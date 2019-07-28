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В США береговая охрана изъяла 13 тонн кокаина стоимостью 350 млн долларов

28 июля, 16:09

Наркотики были конфискованы в результате нескольких спецопераций

В США береговая охрана изъяла 13 тонн кокаина, который был конфискован в результате нескольких операций, проведенных в восточной части Тихого океана. Общая стоимость конфискованных наркотиков составляет около 350 млн долларов. Об этом говорится на сайте Береговой охраны.

Как пишут в ведомстве, одна из операций прошла 18 июля. На опубликованном пограничниками видео видно, как во время погони контрабандисты выкидывали тюки с кокаином за борт, но выкинуть удалось не все. Береговая охрана изъяла только с одной этой лодки более тонны кокаина.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве изъяли рекордную партию наркотиков. Нацполиция разоблачила участников международной наркоорганизации и изъяла полтонны героина. Стоимость на "черном" рынке составляет более 50 миллионов долларов. В состав разоблаченной группы вошли граждане Турции, Румынии, Македонии и Молдовы.

Кроме этого, украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков , который работал на территории всей страны. Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу на протяжении десяти лет.


Также, в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух военных отдела пограничной службы "Николаев" Херсонского пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, которые занимались производством и сбытом психотропов в крупных размерах.

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Тег США, наркотики, кокаин, береговая охрана

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