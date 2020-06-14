В США "боец UFC" расстрелял женщин и мужчин возле бара

Пьяный мужчина схватился за оружие и открыл огонь по людям, которые стояли возле бара

В США мужчина, назвавший себя бойцом UFC (смешанных единоборств), расстрелял несколько человек возле бара из-за того, что его в состоянии алкогольного опьянения отказались туда пустить. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Инцидент произошел в пятницу вечером в Сан-Антонио. В местной полиции рассказали, что мужчине отказали во входе в бар, потому что он был пьян. После этого он решил разобраться с "обидчиками", прокричав: "Ты не знаешь, кто я? Я боец ​​UFC из Калифорнии".

"Он вернулся к своей машине, вытащил длинную винтовку, прошел через улицу и открыл огонь", – сказал шеф полиции.

Реклама

Стрелок и его друзья, которые, по словам начальника полиции, находились в другом баре до стрельбы, покинули район до прибытия полицейских.

В результате стрельбы ранения получили пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 до 41 года, один человек был убит выстрелом в спину.

Как сообщали новости "Сегодня", в пятницу также произошел еще один трагический случай, но уже в Атланте. Вечером, 12 июня, в США полиция убила еще одного афроамериканца, в результате чего вспыхнули новые беспорядки. Люди в знак протеста подожгли ресторан.

Видео: Reuters

Напомним, Америка еще не может прийти в себя после масштабных протестов из-за убийства Джорджа Флойда при задержании белыми полицейскими в Миннеаполисе. Люди громили в городах все, что попадалось под руку, удивляли масштабы мародерства, были жесткие стычки с полицией. Потом на улицы подтянули Нацгвардию. В результате четверых полицейских отстранили от исполнения обязанностей и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама