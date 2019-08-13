В США Boeing-777 вернулся в аэропорт, потеряв деталь при взлете

На борту самолета в момент ЧП находились около 300 пассажиров

/ Фото: Pixabay

Самолет Boeing-777 китайской авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди из-за того, что потерял деталь при взлете. Об этом заявляет портал Airlive.

Самолет вылетел из Нью-Йорка 12 августа и приземлился в тот же день, однако о происшествии стало известно только сейчас. По информации очевидцев, на крыле самолета не хватала интерцептора — механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления.

На борту самолета в момент ЧП находились около 300 пассажиров. Boeing-777 совершил несколько кругов вокруг аэропорта для того, чтобы выработать топливо, после чего успешно приземлился.

Напомним, что ранее Boeing отложил первые полеты новой модели 777X, которая находится в разработке. В компании объяснили это проблемами с двигателями 777X, которые поставляет компания General Electric. Также в компании заявляют, что пытаются решить проблемы с программным обеспечением самолетов 737 MAX, которые были связаны с обеими авариями 737 MAX.

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Также авиагигант заявил о планах выделить 4,9 миллиарда долларов на компенсации авиакомпаниям за отмененные рейсы и задержки с доставкой самолетов.

Напомним, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

Как мы писали ранее, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, который вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. На борту самолета находились 189 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети.

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