В США больных COVID-19 начали лечить плазмой выздоровевших пациентов

В США, которые все еще остаются лидером по числу заражений коронавирусом в мире, больных COVID-19 начали лечить новым способом. Теперь американские медики при лечении применяют плазму уже переболевших пациентов.

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Использование плазмы для лечения официально санкционировало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны. Там отметили, что такое лечение пока что носит экспериментальный характер.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что лечение инфицированных COVID-19 пациентов с помощью плазмы является прорывом. По его словам, при ее применении смертность среди зараженных коронавирусом снижается на 35%.

Ранее мы сообщали, что мир накрывает вторая волна коронавируса. Всемирная организация здравоохранения считает, что инфекцию распространяет молодежь.

Добавим, что из-за коронавируса в Нидерландах советуют приглашать домой не более 6 человек.

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Также отметим, что ранее о растущем числе заражений коронавирусом среди молодежи сообщили и в Италии. В связи с этим с 17 августа в стране закрыли все дискотеки.

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