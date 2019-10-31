В США Болтона вызвали на слушания по импичменту Трампа

/ Фото: Pixabay

Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Болтон, согласно этим данным, должен явиться на слушания 7 ноября, а двое советников СНБ — Джон Айзенберг и Майкл Эллис — 4 ноября. Как отмечает издание, пока не ясно, выполнят ли они это требование.

Ранее газета The Washington Post сообщала о том, что по меньшей мере четыре сотрудника СНБ подняли тревогу как перед телефонным разговором президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле, так и непосредственно после него из-за якобы имевших место попыток администрации США оказывать давление на власти Украины. Согласно этим данным, жалобы начали поступать советнику по юридическим вопросам СНБ Айзенбергу, а позднее также и Болтону. Звонком якобы были обеспокоены не только рядовые сотрудники, но и такие чиновники высокого ранга, как сам Болтон и его заместитель Чарльз Капперман.

Реклама

Как отмечает издание, остается неясным, является ли кто-либо из сотрудников СНБ, о которых идет речь, тем самым лицом, которое рассказало о содержании разговора Трампа с Зеленским неназванному сотруднику американских спецслужб, который позднее подал на этом основании жалобу генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Тем не менее, согласно имеющимся данным, эта информация осведомителю поступила от кого-то из Белого дома.

В тренде 12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама