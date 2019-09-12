В США будут лучше проверять посылки

Указанные меры «будут касаться всех стран, но последствия будут наиболее значимы для Китая»

Фото: REUTERS/Jason Lee

Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила исполнительный указ об ужесточении досмотра почтовых посылок, которые поступают в США из других стран. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты The New York Times.

По словам источников издания, согласно черновой версии данного указа, Почтовая служба США получает дополнительные полномочия в том, что касается досмотра небольших посылок, которые доставляют в страну на самолетах. В публикации отмечается, что данные меры нацелены прежде всего на пресечение ввоза в США из Китая сильнодействующих опиоидных препаратов, в том числе фентанила. Издание констатирует, что в тексте указа никак не оговариваются почтовые компании, в том числе FedEx ("Федэкс") или UPS (Ю-пи-эс).

Как следует из материала, указанные меры "будут касаться всех стран, но последствия будут наиболее значимы для Китая". Согласно оценкам издания, из КНР чаще всего в США "поступает контрафактная продукция и фентанил". Когда именно американский лидер планирует подписать указ, в публикации не уточняется.

В конце августа Трамп заявил, что намерен обязать Почтовую службу США, а также компании FedEx, UPS и Amazon "осуществлять досмотр всех грузов на предмет наличия в них фентанила из Китая или какой бы то ни было другой страны и отказывать в его доставке". "Фентанил убивает 100 тысяч американцев в год. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что это переправка фентанила из Китая в США — Ред.) прекратится. Она не прекратилась", — отметил тогда Трамп.

Как заявляли ранее власти США, преступные группировки нелегально ввозят изготовленный в Китае фентанил и его производные в США, где наркоторговцы продают или смешивают его с другими наркотическими веществами — героином и кокаином — для увеличения их веса и силы воздействия. Это приводит к росту числа передозировок и смертей в США.

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Напомним, что несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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