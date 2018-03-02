В США будут судить двух мужчин за незаконную поставку оружия в Украину

Сегодня, 03:27

В США суд обвинил двух человек в незаконных поставках оружия в Украине

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Майкл Кокс и Майкл Стащишин организовали бизнес по поставкам оружия и боеприпасов в Украину без получения обязательной в этом случае лицензии Государственного департамента.

Суд присяжных Питтсбурга в американском штате Пенсильвания выдвинул обвинения мужчинам за противозаконный экспорт вооружения.

Об этом 1 марта сообщает Pittsburgh Action News.

В то же время, кому осуществлялись эти поставки – не указывается.

42-летний Кокс из Мичигана и 55-летний Стащишин из Нью-Джерси с привлечением других лиц поставляли в Украину вооружения и ночные прицелы на кораблях.

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Кокс с помощниками закупали военную технику и доставляли их Стащишину. Тот владеет бизнесом по грузоперевозкам и отвечал за незаконные поставки.

Если их вину подтвердит суд, подозреваемые могут получить до 5 лет лишения свободы, выплатить штраф в размере $250 000, или и то, и другое.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США утвердил решение о поставках Украине переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину сейчас проходят утверждение в Конгрессе США, и даты, когда их отправят в Украину, пока нет.

А вот начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина готова принимать американское летальное оружие.

Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко говорил, что знает все даты относительно поставок оружия из США. Он также отметил, что в связи с вооружением американцами Украины, изменилось настроение России и боевиков.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал намерение США вооружить Украину, отметив, что Москва не может запретить американцам этого делать. По его словам, Россия будет делать выводы относительно поставок вооружений в Украину.
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