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В США букет невесты достался оленю

11 сентября, 23:48

Зверь пришел на свадьбу неожиданно для всех

На церемонию свадьбы в штате Мичиган внезапно из леса неподалеку прискакал олень.

Зверя очень заинтересовал букет невесты. Пока молодожены позировали, олень настойчиво пытался откусить несколько бутонов. А когда девушка поднимала букет вверх, даже подскакивал, чтобы добраться цветов. После фотосессии невеста все же не стала бросать букет подружкам, а отдала его оленю.

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Подружки решили, что так получилось даже оригинальнее.

А под Харьковом олень решил погулять по улицам города Люботин. Фото животного опубликовали в соцсети местные жители. В комментариях некоторые жители отмечают, что и раньше видели красавца, и даже не одного. Многие хотели бы сфотографировать животное, но боятся спугнуть, если станут подходить к нему поближе.

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Напомним, ранее мы писали о том, как 50-летняя американка на своем Subaru Forester сбила оленя и обвинила во всем снежного человека. Инцидент произошел в штате Айдахо. По словам пострадавшей, она ехала по шоссе номер 95 в направлении юга, когда увидела на обочине двухметровое существо, по ее описанию, подходящее под описание снежного человека.

Также в США произошла забавная ситуация, когда олененок забрался в жилой дом и попытался принять ванну. Инцидент произошел в штате Колорадо. Хозяева дома вызвали полицию, опасаясь, что олененок может быть ранен.

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Источник: Сегодня

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