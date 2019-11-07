В США бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Это первый раз, когда федеральные прокуроры публично обвинили Саудовскую Аравию в шпионаже в США

Минюст США обвинил двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Washington Post.

Гражданин США Ахмад Абуаммо во вторник был арестован за то, что следил за пользователями трех аккаунтов по поручению королевства, пишет издание.

Другой экс-сотрудник компании, гражданин Саудовской Аравии Али Алзабара был обвинен в среду в доступе к личной информации более чем 6 тыс. учетных записей Twitter в 2015 году от имени Эр-Рияда.

Как пишет газета, один из аккаунтов, предположительно взломанных Алзабарой, принадлежал Омару Абдулазизу, известному критику Саудовской Аравии, который позже подружился с Джамалем Хашуджи, обозревателем Washington Post, убитым, предположительно по приказу правительства Саудовской Аравии, в прошлом году.

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Обвинения в шпионаже также были предъявлены еще одному гражданину Саудовской Аравии – Ахмеду Алмутаири, который якобы выступал посредником между саудовскими чиновниками и двумя бывшими сотрудниками Twitter, говорится в публикации.

Предполагается, что Алзабара и Алмутаири в данный момент находятся в Саудовской Аравии.

Отмечается, что это первый раз, когда федеральные прокуроры публично обвинили Саудовскую Аравию в шпионаже в США.

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"Мы не позволим американским компаниям или американским технологиям стать инструментами иностранных репрессий в нарушение американского законодательства", – заявил газете федеральный прокурор США Дэвид Андерсон.

Источник подтвердил изданию, что саудовским чиновником, которому эти трое мужчин сообщали о результатах своей работы, был Бадер Аль Асакер из некоммерческого фонда MiSK, фактически принадлежащего наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману.

Отмечается, что деятельность подозреваемых по отслеживанию информации в Twitter была наиболее активной в 2015 году, когда Мухаммед с восшествием на престол его отца стал заместителем наследного принца. Позже, в 2017 году, он был назначен наследным принцем.

Именно в это время Алзабара особенно активно просматривал данные Абдулазиза и связывался с Асакером, сообщили чиновники Минюста.

Напомним, что 2 октябре Джамаль Хашуджи отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов, и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

Мы также писали, что Госдеп США запретил въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста.

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