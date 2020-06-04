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В США бывший президент призвал урегулировать беспорядки мирным способом

4 июня, 02:06

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Он и его супруга Розалин с болью восприняли трагическую расовую несправедливость

Экс-президент США Джимми Картер призвал участников акций протеста, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, бороться с расизмом исключительно мирными средствами.

Об этом сообщает CNN.

95-летний Картер, занимавший пост президента США в 1977–1981 годах, подчеркнул, что он и его супруга Розалин "с болью восприняли трагическую расовую несправедливость". "Мы всем сердцем с родными погибшего и со всеми теми, кто ощущает беспомощность перед лицом сохраняющейся расовой дискриминации и явной жестокости/ Мы все должны привлечь внимание к аморальности расовой дискриминации. Однако насилие — спонтанное или сознательно вызванное — не дает решения проблем", – резюмировал он.

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Напомним, что В Миннесоте и других американских штатах на прошлой неделе после смерти Флойда начались массовые протесты и беспорядки. Афроамериканец умер после того, как полицейский Дерек Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили. Шовину ранее предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, он взят под стражу. Остальным полицейским также предъявлены обвинения, их возьмут под стражу в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков в США Трамп может задействовать закон о подавлении восстаний военными.

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США протесты Джимми Картер

Источник: ТАСС

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