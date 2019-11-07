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В США черный кот прервал футбольный матч

7 ноября, 19:30

Инцидент с прерванным матчем понравился и болельщикам на стадионе, и телезрителям

В США черный кот прервал соревнования по американскому футболу – пушистый "болельщик" выбежал прямо на поле во время матча чемпионата.

Игру остановили на второй минуте и вызвали охрану, однако помощь секьюрити не понадобилась – пушистик сбежал.

Эпизод с лишним игроком понравился и болельщикам на стадионе, и телезрителям. Люди выкладывают в интернет видео, где игру с восторгом смотрят их собственные черные коты.

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Напомним, ранее мы писали о том, как матч 25-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном" прервали из-за выбежавшего на поле черного кота. Стюарды не пытались поймать кота, а футболисты и судьи в центральном круге дожидались, пока он покинет газон. Спустя какое-то время животное скрылось в подтрибунном помещении под овации болельщиков.

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Фото: twitter.com/@UnitedNationsRU

А ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котика. Кроме того, мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка.

Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение. Неладное животные почувствовали за 10 секунд до подземных толчков. Сначала – спокойно отдыхали на стульях и лежанках в котокафе. Вдруг – начали оглядываться. И заметались по комнате в поисках выхода. За несколько дней ролик набрал более миллиона просмотров в интернете.

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США футбол кот

Источник: Сегодня

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