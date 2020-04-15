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В США число летальных исходов от коронавируса превысило более 25 тысяч человек

15 апреля, 01:07

Елена Кузьмич

К настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 592 743 человек

Число летальных исходов на территории США из-за вызываемых новым коронавирусом осложнений превысило 25 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По его данным, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 592 743 человек, умерли 25 239 человек, выздоровели 44 364. Таким образом, с 11 апреля число смертей увеличилось на 5 тыс.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано свыше 120 тыс. летальных исходов.

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Добавим, что в Сенате США начали расследование причин пандемии COVID-19. Отдельное внимание сенаторы уделят реакции Всемирной организации здравоохранения на коронавирус.

Напомним, что первый случай смерти пациента с коронавирусом отмечен в Вайоминге. Таким образом, смерть от вызываемого инфекцией заболевания зафиксирована во всех 50 штатах США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США смерть коронавирус

Источник: ТАСС

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