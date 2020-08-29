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В США число зараженных коронавирусом увеличилось до более шести миллионов

29 августа, 04:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Число жертв вируса достигло 185 824

В Соединенных Штатах Америки с начала пандемии коронавируса зафиксировано более шести миллионов случаев заражения, сообщил "Интерфакс".

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В США выявлено 6 092 545 инфицированных, число жертв вируса достигло 185 824, излечились 3,37 миллиона.

На втором месте по распространению коронавируса стоит Бразилия, где зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения при 119,5 тысячи летальных исходах и 2,9 миллиона вылеченных. За ней следует Индия, где число заболевших достигло 3,46 миллиона, число скончавшихся превысило 76,6 тысячи, излечились 2,6 миллиона.

Всего в мире с начала пандемии выявлено 24 886 222 инфицированных, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 840 338 человек, поправились после болезней более 17 миллионов.

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Коэффициент смертности от инфекции на 1 млн жителей планеты достиг 107,8. В США на 1 млн населения скончался 561 человек, в Бразилии – 562, в Индии – 45.

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Ранее в США зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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