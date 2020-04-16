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В США число жертв коронавируса увеличилось до 30 тысяч человек

16 апреля, 06:18

Елена Кузьмич

В стране зарегистрировано 637 716 случаев инфицирования коронавирусом

Число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа в США, достигло 30 826 человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, в стране зарегистрировано 637 716 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране излечились от вируса 52 619 человек. 10 899 летальных случаев приходятся на город Нью-Йорк.

15 апреля, выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что страна на общенациональном уровне прошла пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, более 130 тыс. умерли.

Напомним, что, несмотря за большое количество жертв коронавируса, в половине штатов США могут снять карантин. Санитарные ограничения по недопущению распространения вируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 американских штатах из 50.

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США жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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