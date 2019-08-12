В США "чудо-младенец" пережил отключение от аппаратов жизнеобеспечения

Маленькой Финикс отводили лишь 6 часов, но она все еще жива

Ранее в этом году в Японии родился самый недоношенный младенец в мире, а уже очень скоро в американском штате Мэриленд скоро отметит первый день рождения ребенок, жизнь которого тоже называют чудом.

Еще три месяца назад врачи прочили 11-месячной Финикс лишь шесть часов жизни. После того, как в результате двух операций и остановки сердца у девочки пострадал мозг, ее мать согласилась отключить дочь от аппаратов жизнеобеспечения.

Несмотря на это, Финикс выжила, но все еще нуждается в двух операциях, которые врачи пока что делать отказываются. Мать девочки Моник Голдринг не теряет надежды.

"Я очень надеюсь, что кто-то за нее возьмется и сделает операции на сердце. Врачи утверждают, что она не будет ходить, не будет есть. Она не делает этого и сейчас, но медики также говорили мне, что через шесть часов она умрет", – говорит женщина.

Напомним, что в прошлом месяце в одном из немецких роддомов появился на свет не самый обычный ребенок – ростом в 65 сантиметров, и весом в 4 720 граммов.

Мы также писали, что в американском городе Финикс женщина, находившаяся в вегетативном состоянии почти 10 лет, родила мальчика.

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