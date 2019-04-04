В США демократы требуют налоговые декларации Трампа за шесть лет

Трамп не намерен предоставлять свои налоговые декларации

Первая леди США с президентом и представителями Содружества наций. Фото: AFP

В США демократы требуют налоговые декларации Трампа за шесть лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ab/82b/5c98ab82b285f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ab/82b/5c98ab82b285f.jpg 2019-04-04T05:02:31+03:00 США Трамп не намерен предоставлять свои налоговые декларации

Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил направил в американскую Службу внутренних доходов запрос о предоставлении налоговых деклараций президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн.

Законодатель добивается предоставления сведений о налоговых отчислениях в период с 2013 по 2018 год как самого Трампа, так и восьми связанных с ним компаний. СВД обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. Законодатель потребовал, чтобы информация была предоставлена к 10 апреля.

Трамп отметил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он тогда также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Запрос повлечет за собой начало судебного разбирательства между представителями комитета и администрацией Трампа. Тяжба может продолжаться в течение многих месяцев или даже нескольких лет.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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