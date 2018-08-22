В США дочь подстроила арест 93-летней матери в честь дня рождения

Женщина рассказала в Facebook, что ее мать довольна полученными впечатлениями

Жительница американского города Огаста, штат Мэн, организовала арест 93-летней матери, чтобы сделать ей сюрприз на день рождения. Об этом сообщает WBTV.

Старушка любила телепередачу "Полицейские" и сказала дочери, что хотела бы узнать, каково быть арестованным и оказаться на заднем сиденьи полицейской машины. Женщина вспомнила эти слова перед днем рождения матери и решила помочь ей получить ответ на свои вопросы.

Она уговорила местных полицейских приехать и изобразить арест долгожительницы. Ее посадили на заднее сиденье полицейского автомобиля, затем позволили посидеть спереди и включить сирену, а в конце вручили наклейку начинающего офицера полиции.

Женщина рассказала в Facebook, что ее мать довольна полученными впечатлениями, часто говорит о своем "аресте" и показывает фотографии с полицейскими.

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