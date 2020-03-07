Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

В США доллары отправляют на карантин из-за коронавируса

7 марта, 11:43

Тина Наринецкая

Эти меры вводят, чтобы предотвратить распространение COVID-19

Участь многих путешественников возвращающихся домой из Китая и других стран, в которые пробрался коронавирус нового типа, постигла и доллар. Федеральный резерв США начал помещать в карантин деньги, которые он репатриирует из Азии, сообщает Reuters.

Представитель ФРС рассказал, что региональные банки будут откладывать поставки долларов на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения. Деньги в финансовую систему США будут направлять только после карантина.

Реклама

Ранее мы писали, что в ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск числа случаев заражения коронавирусом из Китая. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес отметила, что это станет испытанием для врачей.

В тренде
Коронавирус на лайнере Grand Princess: на его борту — 49 украинцев

А тем временем COVID-19 пробрался в еще в одну страну – первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Колумбии.

Также добавим, что по темпам распространения коронавируса Италия уже обогнала два главных очага инфекции – Китай и Южную Корею. Там только за сутки обнаружили 769 новых заболевших.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деньги доллар США карантин Азия коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19Украина
Белый дом наказал и.о. замминистра обороны из-за Украины
Белый дом наказал и.о. замминистра обороны из-за УкраиныСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...