В США доллары отправляют на карантин из-за коронавируса

Участь многих путешественников возвращающихся домой из Китая и других стран, в которые пробрался коронавирус нового типа, постигла и доллар. Федеральный резерв США начал помещать в карантин деньги, которые он репатриирует из Азии, сообщает Reuters.

Представитель ФРС рассказал, что региональные банки будут откладывать поставки долларов на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения. Деньги в финансовую систему США будут направлять только после карантина.

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Ранее мы писали, что в ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск числа случаев заражения коронавирусом из Китая. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес отметила, что это станет испытанием для врачей.

А тем временем COVID-19 пробрался в еще в одну страну – первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Колумбии.

Также добавим, что по темпам распространения коронавируса Италия уже обогнала два главных очага инфекции – Китай и Южную Корею. Там только за сутки обнаружили 769 новых заболевших.

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