В США два сотрудника Белого дома ушли в отставку после заморозки помощи Украине

Один сотрудник, покинувший свою должность, работал в юридическом отделе

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Два сотрудника Административно-бюджетного управления Белого дома покинули свои должности, в том числе из-за беспокойства по поводу приостановки военной помощи Украине. Об этом представитель АБУ Марк Сэнди рассказал в середине ноября на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США. Стенограмма его показаний была опубликована 26 ноября.

Сэнди выступал перед членами трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Конгрессмены спросили чиновника, известно ли ему об отставках из АБУ, которые "хотя бы частично" были связаны с вопросом военной помощи Киеву. "Мне известно об одном моем коллеге, который ушел со своего поста в сентябре", — ответил Сэнди, пояснив, что этот человек был разочарован из-за "непонимания причин" для удержания помощи. Еще один сотрудник управления, покинувший свою должность, работал в юридическом отделе управления. По словам Сэнди, он "выражал беспокойство" относительно соблюдения закона о контроле Конгресса за бюджетом.

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"Я не хочу описывать это как единственную причину действий человека, но мне известно об их обеспокоенности", — добавил Сэнди, не назвав имена коллег, о которых идет речь.

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Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальное расследованиедействий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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