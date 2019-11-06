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В США двое арестантов сбежали из тюрьмы сквозь дыру в потолке

6 ноября, 21:17

В тюрьме арестанты дожидались окончания суда по делу об убийствах

В США двое арестантов сбежали из тюрьмы через дыру в потолке. Заключенные вычислили в туалете зону, которую не "видели" камеры наблюдения, проломали дыру и выбрались в служебное помещение, куда вели трубы сантехники.

Уже из подсобки они выбрались к люку, который вел прямо на улицу. Теперь полиция разыскивает беглецов, ведь обоих подозревали в убийствах, а за решеткой они ожидали окончания судебного процесса.

Напомним, ранее полиция Херсонской и Николаевской областей совместными усилиями задержала убийцу, который бежал из колонии, использовав свои навыки в паркуре – он перепрыгнул через два забора высотой в три и четыре метра, а потом скрылся.

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Также мы сообщали о том, что ранее в Одессе трое осужденных, которые находились на хозяйственной территории колонии, через отверстие в стене помещения добрались до основной ограды и, преодолев колючую проволоку, вышли на Люстдорфскую дорогу и скрылись.

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На протяжении недели полицейские задержали двоих беглецов на территории Одессы, а третьего перехватили на пути в Киев.

Среди беглецов были 21-летний и 23-летний мужчины, которые отбывали наказание за кражу, а организатором побега выступал 26-летний мужчина, осужденный за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом.

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США тюрьма побег

Источник: Сегодня

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