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В США экстремалы на четыре дня застряли на высоте 4 тыс. метров

7 июня, 12:43

Группа альпинистов застряла во время восхождения на гору Рейнир в штате Вашингтон

Гора Рейнир
Гора Рейнир. Фото: Pixabay

В одном из национальных парков США спасли четырех альпинистов. Инцидент произошел в известном благодаря расположенному на своей территории стратовулкану Маунт-Рейнир в штате Вашингтон.

Из-за сильного ветра начавшие в минувшую пятницу восхождение на гору Рейнир мужчины спустя несколько дней были вынуждены остановиться и призвать на помощь спасателей.

Снять скалолазов с горы удалось лишь 6 июня, когда стих ветер. Таким образом, смельчаки провели четверо суток на высоте в 4 тыс. метров. В результате все они выжили, но после спасения попали в больницу с переохлаждением.

Напомним, что на прошлой неделе в индийской части Гималаев пропала группа иностранных туристов, которые совершали восхождение на гору Нандадеви. Четверых из них нашли уцелевшими, но пятерым выжить не удалось. Поиски еще трех тел продолжаются.

Альпинистов уже считают погибшими, а жертвой случившегося то, что они изменили маршрут без разрешения, решив подняться на пик, "на который еще никто не поднимался"..

Мы также писали, что в мае за одну неделю жертвами восхождения на самую высокую точку планеты – гору Эверест – стали семь человек.

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Тег альпинизм, Вашингтон, альпинисты, экстрим, гора, национальный парк, восхождение

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