В США экстренно сел самолет с двумя сотнями пассажиров

Во время полета изменились показатели давления в салоне самолета

/ Фото: Pixabay

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс Сан-Франциско − Амстердам, совершил экстренную посадку в аэропорту штата Мэн из-за проблем с герметичностью салона. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил телеканал CNN.

По данным представителя авиакомпании, во время полета изменились показатели давления в салоне самолета, после чего были выброшены кислородные маски.

На борту лайнера находились 197 пассажиров и 13 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

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Самолет в штатном режиме приземлился в аэропорту Мэна. В авиакомпании сообщили, что пассажиров доставят в международный аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси, откуда они позже вылетят в Амстердам.

Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке. Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

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Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

На борту авиалайнера находились 136 человек – американские военные, члены их семей и рабочие, выполнявшие различные задания Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушении небольшого двухмоторного самолета. В результате той катастрофы погибли десять человек.

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