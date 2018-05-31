В США фальшивый "принц из Саудовской Аравии" попался на краже миллионов

Сегодня, 00:42

Мужчина для полноты образа также водил автомобиль Ferrari с дипломатическими номерами, намеревался "купить в городе отель", а на входе в его дом висела табличка "Султан"

Фото: miamiherald.com
Фото: miamiherald.com

В США в штате Флорида попался мошенник, выдававший себя за саудовского принца. Об этом пишет Associated Press.

47-летний Энтони Джигнак признался в том, что он обманывал местных предпринимателей, выдавая себя за принца из Садовской Аравии и собирая с них "инвестиции". 

Мужчина для полноты образа также водил автомобиль Ferrari с дипломатическими номерами, намеревался "купить в городе отель", а на входе в его дом висела табличка "Султан". Мужчина, как выяснилось, родился в Колумбии, занимался мошенничеством достаточно давно. Называться принцем он начала в Майами с 2017 года. 

У него был подельник  Карл Марден Уильямсон, на их встречах с представителями бизнеса он отыгрывал роль дипломата. У него были поддельные дипломатические документы, которые он купил в интернет-магазине.

Напомним, 6 марта в Санкт-Петербурге (РФ) арестовали четверых подозреваемых в мошенничестве. Они открыли  в городе консульство несуществующего государства и торговали его паспортами.

Также недавно обнаружилось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир использовали бразильские паспорта для представления виз для посещения западных стран в 1990-х годах. Бразильский анонимный источник отметил, что эти два паспорта были законными документами, потому что были выпущены на бланках от консульств
США, мошенничество, мошенник, принц

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