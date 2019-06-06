В США ФБР представило документы по исследованию образцов, которые могли принадлежать йети

В материалах, датированных 1976 и 1977 годами, приводится анализ неопознанного образца волос и ткани

Фото: Getty Images

Федеральное бюро расследований опубликовало находившиеся ранее в закрытом архиве 22 документа, связанных с расследованием по поводу возможного существования снежного человека.

В материалах, датированных 1976 и 1977 годами, приводится анализ неопознанного образца волос и ткани, который, как считали некоторые, принадлежал йети.

В августе 1976 года руководитель американского центра, занимавшегося вопросом существования снежного человека, Питер Бирн отправил письмо в ФБР. В нем он постарался убедить бюро проверить образец, состоящий из 15 волос, "прикрепленных к крошечному кусочку кожи".

ФБР провело тщательный анализ данного образца, как говорится в письме помощника руководителя занимающегося научно-техническими вопросами отдела ФБР Джея Кокрана от февраля 1977 года. "Волосы непосредственно сопоставлялись с волосами известного происхождения под микроскопом. В результате этих исследований был сделан вывод, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых", — заключил он.

Напомним, что Йети, или снежный человек, — мифическое человекоподобное существо, живущее в горах.

Добавим, что ранее ученый нашел родственников йети.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В США ФБР представило документы по исследованию образцов, которые могли принадлежать йети". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"