Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

В США фотограф организовал подводную выставку в защиту окружающей среды

2 сентября, 05:35

Фотограф показал портреты 24 людей, утопающих в пластике

В США фотограф организовал выставку работ под водой. Таким образом он хотел привлечь внимание людей к проблеме загрязнения океана. Об этом сообщает Designboom.

"Венский фотограф Андреас Франке устроил выставку под водой "Пластиковый океан", чтобы повысить уровень осведомленности с загрязнением океана отходами из пластика", – говорится в сообщении.

Реклама

Подводная выставка состояла из 24 портретов людей, утопающих в море из пластика. Экспозиция находится на глубине от 40 до 50 метров, "Пластиковый океан" экспозиционировали под водой у побережья Флориды, дайверы со всего мира были приглашены посетить выставку.

В тренде
1 сентября в Украине – День знаний: главные подробности, фото и видео
Сценарий 1 сентября

Сейчас портреты готовят к наземной экспозиции.

Напомним, в последние годы в Украине все чаще поднимают проблему ответственной сортировки мусора из-за того, что объемы выброшенного пластика, стекла и прочих отходов исчисляются миллионами тонн. Из одного только Киева ежесуточно вывозят 150 машин бытовых отходов. В мае вступил в силу закон о ЖКУ с современными нормами сортировки мусора не только для тех, кто его вывозит, но и для обычных граждан.

Так, журналисты "Сегодня" проверили, насколько сложно соблюдать новый закон и научились правильно сортировать мусор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США выставка природа загрязнение окружающая среда пластик

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламыСША
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика
Белый дом отменил безвиз для россиян в два региона США
Белый дом отменил безвиз для россиян в два региона СШАСША
Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дня
Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дняПолитика

Новости партнеров

Loading...