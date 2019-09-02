В США фотограф организовал подводную выставку в защиту окружающей среды

В США фотограф организовал выставку работ под водой. Таким образом он хотел привлечь внимание людей к проблеме загрязнения океана. Об этом сообщает Designboom.

"Венский фотограф Андреас Франке устроил выставку под водой "Пластиковый океан", чтобы повысить уровень осведомленности с загрязнением океана отходами из пластика", – говорится в сообщении.

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Подводная выставка состояла из 24 портретов людей, утопающих в море из пластика. Экспозиция находится на глубине от 40 до 50 метров, "Пластиковый океан" экспозиционировали под водой у побережья Флориды, дайверы со всего мира были приглашены посетить выставку.

Сейчас портреты готовят к наземной экспозиции.

Напомним, в последние годы в Украине все чаще поднимают проблему ответственной сортировки мусора из-за того, что объемы выброшенного пластика, стекла и прочих отходов исчисляются миллионами тонн. Из одного только Киева ежесуточно вывозят 150 машин бытовых отходов. В мае вступил в силу закон о ЖКУ с современными нормами сортировки мусора не только для тех, кто его вывозит, но и для обычных граждан.

Так, журналисты "Сегодня" проверили, насколько сложно соблюдать новый закон и научились правильно сортировать мусор.

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