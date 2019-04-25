В США фура сравняла с землей жилой дом

Грузовик продолжал двигаться до тех пор, пока от здания не остались лишь щепки

Пока США отходят от жуткого ДТП в штате Калифорния, в штате Мичиган произошла другая авария, в результате которого от целого дома остались лишь руины.

Авария случилась, когда у проезжавшей мимо одного из домов фуры внезапно лопнула шина. В результате случившегося водитель потерял контроль над машиной и она продолжила движение прямо в стены дома.

Автомобиль продолжил крушить здание до тех пор, пока оно не было полностью разрушено.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, так как в этот момент в доме никого не было. А сам водитель отделался лишь синяками и царапинами.

Напомним, в прошлом году трагическая авария случилась в штате Нью-Йорк. В ходе ДТП свадебный лимузин врезался с другим автомобилем, съехал с шоссе и врезался в дерево. В результате аварии погибли несколько десятков человек.

Мы также писали о крупной дорожной аварии в Лос-Анджелесе, где в марте взрывалась цистерна с бензином. В ходе возникшего пожара огонь охватил двухэтажный дом, жителей которого пришлось эвакуировать во временное убежище.

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