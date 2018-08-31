В США фура въехала в пассажирский автобус с полусотней пассажиров

Сегодня, 14:58

У грузовика лопнуло колесо и водитель не справился с управлением


На юге Соединенных Штатов случилась страшная авария – в штате Нью-Мексико произошло лобовое столкновение фуры и рейсового автобуса, в котором на момент происшествия находились 49 пассажиров.

В результате случившегося семь человек погибли и еще не менее 30 получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что водитель автобуса направлялся из города Альбукерке (штат Нью-Мексико) в Финикс (штат Аризона).

При этом водитель грузовика выжил. Он утверждает, что у него на ходу лопнуло колесо, после чего он не справился с управлением. В результате фура пересекла двойную сплошную и вылетела на встречную полосу.

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент в Нью-Мексико этим летом – ранее в этот штате разбился штурмовик A-29 Super Tucano.

Кроме того, в мае сообщалось об аварии в Висконсине, в результате которой грузовик протаранил школьный автобус, в котором ехали дети.

Также сообщалось о жуткой аварии в городе Орландо, где автомобиль влетел в ограждение на пропускном пункте при оплате проезда.
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Источник:

"Сегодня"

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