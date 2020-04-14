Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Мировые новости
  2. США

В США гибель людей с коронавирусом зафиксирована во всех 50 штатах

14 апреля, 05:17

Елена Кузьмич

Умерли почти 23 тысяч человек

Первый случай смерти пациента с коронавирусом отмечен в Вайоминге. Таким образом, смерть от вызываемого инфекцией заболевания зафиксирована во всех 50 штатах США.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

О смерти больного в Вайоминге ранее сообщил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter губернатор штата Марк Гордон. По его словам, в умершего были диагностированы и другие заболевания, которые увеличили риск осложнений после коронавируса.

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 14 апреля и все подробности

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 568 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 23 тыс. человек.

Но президент США Дональд Трамп заявил, что количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США, где из-за новой пневмонии был введен режим масштабного бедствия, снижается. Трамп отметил, что "уменьшается число людей, которым необходима госпитализация в очагах распространения инфекции: в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США смерть жертвы штаты коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 14 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 14 апреля и все подробностиДругие страны
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкогольЭкономика
"Коронавирус создал Чарльз Либер": в чем реально подозревают профессора из ГарвардаСША
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилах
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилахСША
США обновили мировой рекорд по смертям от коронавируса
США обновили мировой рекорд по смертям от коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...