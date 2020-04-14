В США гибель людей с коронавирусом зафиксирована во всех 50 штатах

Умерли почти 23 тысяч человек

Первый случай смерти пациента с коронавирусом отмечен в Вайоминге. Таким образом, смерть от вызываемого инфекцией заболевания зафиксирована во всех 50 штатах США.

Об этом сообщает Reuters.

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О смерти больного в Вайоминге ранее сообщил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter губернатор штата Марк Гордон. По его словам, в умершего были диагностированы и другие заболевания, которые увеличили риск осложнений после коронавируса.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 568 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 23 тыс. человек.

Но президент США Дональд Трамп заявил, что количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США, где из-за новой пневмонии был введен режим масштабного бедствия, снижается. Трамп отметил, что "уменьшается число людей, которым необходима госпитализация в очагах распространения инфекции: в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана".

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