В США главную новогоднюю елку после праздников отправят на постройку дома

Строят из новогодних елей уже 10 лет, каждый год пушистая красавица прямо из центра Нью-Йорка отправляется на лесопилку

В США главный символ Рождества, новогоднюю елку, после праздников отправят на лесопилку. Зеленая красавица, на которую со всей страны приезжают полюбоваться американцы, пойдет на постройку дома. Так делают уже 10 лет.

Эта 25-метровая елка – символ Нового года для всех американцев. Ей 80 лет! Посмотреть на украшенную красавицу приезжают тысячи туристов. А после праздников ее не утилизируют. Она станет стройматериалами для будущих домов сотен американцев.

Строят из новогодних елей уже 10 лет. Каждый год пушистая красавица прямо из центра Нью-Йорка отправляется на лесопилку.

Из досок строят дома по проекту доступное жилье. Из самых крупных частей ели оборудуют фундамент или декоративные стены.

На стройках используют абсолютно все новогоднее дерево. Так волонтеры привлекают внимание к своему проекту доступного жилья. И напоминают о его экологичности. А в каждый новый дом добавляют частичку праздника.