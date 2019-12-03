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В США госпитализировали Джимми Картера

3 декабря, 02:21

Экс-президент был доставлен в больницу в американском штате Джорджия

/ Фото: REUTERS/Ammar Awad

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер, которому в ноябре провели операцию, был вынужден вновь лечь в больницу из-за инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте основанной бывшим американским лидером неправительственной организации "Центр Картера".

Экс-президент был доставлен в больницу в американском штате Джорджия в конце прошлой недели из-за "инфекции мочевыводящих путей". "Он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет скорого возвращения домой", — отметили представители центра. Когда именно планируется выписать Картера, не уточняется.

В ноябре бывший американский лидер был госпитализирован в Атланте (штат Джорджия – Ред.) для проведения операции по снижению внутричерепного давления. Он был выписан 27 ноября. Необходимость в операции возникла из-за того, что до этого Картер несколько раз падал и получал травмы.

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21 октября экс-президента поместили в больницу с переломом костей таза, но уже через несколько дней выписали. В мае он также был госпитализирован с переломом шейки бедра.

Видео: Reuters

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Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс (штат Джорджия) в семье фермера. С 1947 по 1953 год служил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах, вышел в отставку после смерти отца, вернулся на ферму и занялся расширением семейного сельскохозяйственного бизнеса. В 1962 году был избран сенатором законодательного собрания Джорджии, в 1970 году — губернатором родного штата.

Белый дом демократ Картер возглавил в январе 1977 года, одержав победу над соперником из Республиканской партии Джеральдом Фордом. В ноябре 1980 года он проиграл выборы республиканцу Рейгану. При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы из США в СССР и распорядился бойкотировать Олимпийские игры в Москве.

Напомним, что ранее Джимми Картер стал главным долгожителем среди президентов США.

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США президент больницы госпитализация Джимми Картер

Источник: ТАСС

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