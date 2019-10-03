В США госпитализировали кандидата в президенты

Берни Сандерс / Фото: Flickr

Американский сенатор Берни Сандерс, участвующий в кампании по выдвижению своей кандидатуры на пост президента США в 2020 году, был госпитализирован с болями в груди. У 78-летнего политика обнаружили закупорку артерии. Об этом сообщает Голос Америки.

Старший советник предвыборной кампании Сандерса Джефф Уивер рассказал, что предвыборная кампания приостановлена, в течение ближайших дней отменены все его предвыборные выступления.

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Врачи уже сделали ему операцию стентирования – установка внутрь артерии двух каркасов, обеспечивающих проходимость сосуда.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп прокомментировал заявление сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса о его намерении баллотироваться на должность президента США на выборах в 2020 году.

Кроме того, мы сообщали, что главным фаворитом президентских выборов в США 2020 года, согласно результатам опросов, является кандидат от Демократической партии Джо Байден. если бы сейчас состоялись выборы, где соперниками были бы Джо Байден и Дональд Трамп, то кандидат от демократов получил бы 49% голосов, а действующий президент — лишь 38%. Отмечается также, что Берни Сандерс опережает Трампа на 5%.

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