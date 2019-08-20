В США грузовик на полном ходу влетел в кафе

В американском городе Сиэтл, где ранее четыре человека погибли из-за падения строительного крана, произошло крупное ДТП.

В результате дорожной аварии грузовик разбил несколько легковушек и на большой скорости въехал в ресторан быстрого питания.

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После происшествия пять людей были госпитализированы с тяжелыми травмами. Кроме того, пришлось эвакуировать жильцов дома, который протаранил грузовик, а саму машину – вытаскивать из помещения на тросах.

По данным полиции, авария произошла из-за технической неисправности грузовика.

Напомним, около месяца назад на железнодорожном переезде в пригороде американского Чикаго пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль на скорости более 100 километров в час. В результате аварии пять вагонов поезда сошли с рельсов, а также погиб водитель грузовика и два пассажира поезда попали в больницы.

Также ранее "Сегодня" сообщали, что в штате Невада сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества. На месте крушения произошел разлив растительного масла и выброс оксида алюминия.

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