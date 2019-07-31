Большинство пострадавших от хакерской атаки — частные американские вкладчики и компании

/ Фото: pexels.com

В США хакерша украла в банке личную информацию более 100 млн вкладчиков: подробности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80 2019-07-31T06:10:00+03:00 США Большинство пострадавших от хакерской атаки — частные американские вкладчики и компании

Десятый по размеру капитала банк в США Capital One стал жертвой атаки 33-летняя хакерши Пейдж Томпсон из Сиэтла. Она украла личную информацию более 100 млн людей, имевших аккаунты или кредиты в банке.

Об этом пишет Голос Америки.

Большинство пострадавших от хакерской атаки – частные американские вкладчики и компании, которые имели счета или пытались получить кредит в банке с 2005 до 2019 года. Также среди 100 млн шесть составляют канадские вкладчики.

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Среди украденной информации – даты рождения, доходы, номера банковских счетов и карт, а также номера социального страхования США, которые злоумышленники часто используют для незаконного обогащения.

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Однако, в Capital One утверждают, что эту информацию не успели использовать в преступных целях.

Банк обещает усилить меры по кибербезопасности и потратить на это дополнительно 100-150 миллионов долларов.

Напомним, прошлой осенью в штате Оклахома арестовали двух хакеров, которые взломали криптовалютную платформу Crowd Machine и украли токенов на общую сумму в 14 млн долларов.

Мы также писали, что компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей.

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