В США хакерша украла в банке личную информацию более 100 млн вкладчиков: подробности

Десятый по размеру капитала банк в США Capital One стал жертвой атаки 33-летняя хакерши Пейдж Томпсон из Сиэтла. Она украла личную информацию более 100 млн людей, имевших аккаунты или кредиты в банке.
Об этом пишет Голос Америки.
Большинство пострадавших от хакерской атаки – частные американские вкладчики и компании, которые имели счета или пытались получить кредит в банке с 2005 до 2019 года. Также среди 100 млн шесть составляют канадские вкладчики.
Среди украденной информации – даты рождения, доходы, номера банковских счетов и карт, а также номера социального страхования США, которые злоумышленники часто используют для незаконного обогащения.
Однако, в Capital One утверждают, что эту информацию не успели использовать в преступных целях.
Банк обещает усилить меры по кибербезопасности и потратить на это дополнительно 100-150 миллионов долларов.
Напомним, прошлой осенью в штате Оклахома арестовали двух хакеров, которые взломали криптовалютную платформу Crowd Machine и украли токенов на общую сумму в 14 млн долларов.
Мы также писали, что компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей.
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