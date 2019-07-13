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В США холодильники работают от беговых дорожек

13 июля, 05:01

Занимаясь на тренажерах, американцы экономят сотни долларов на электроэнергии


В американском Сакраменто появилось заведение, в котором тренажеры человеческую энергию превращают в электрическую – совсем, как в одной из серий культового сериала "Черное зеркало".

На первый взгляд, это место выглядит, как обычный фитнес-зал: здесь размещены беговые дорожки и велотренажеры. На самом деле, это – динамо-машины, которые и вырабатывают электроэнергию.

Например, если идти по беговой дорожке в обычном темпе, энергии хватит, чтобы включить лампочку. А если пара человек хотя бы час будет крутить педали на велотренажерах, энергии хватит, чтобы один холодильник работал целый день.

Превращать человеческую энергию в электрическую придумал бывший военный Хосе Антонио Авин. 20 ватт за 20 минут – столько в среднем можно накопить при помощи таких тренажеров.

Они оснащены микроинвертором, подобно тому, который есть в солнечных панелях или ветряных турбинах. Именно он позволяет использовать кинетическую энергию, производимую во время тренировок. Напряжение подается на блок аккумулятора спортзала, тот ее накапливает, а потом энергией можно питать фонари, мобильные телефоны или другие устройства.

"Мы хотим, чтобы эти люди знали: они заботятся не только о своем здоровье, теле и разуме, но и делают планету здоровой. Поэтому они занимаются, зная, что делают что-то хорошее для мира, а не только для себя", – говорит владелец спортивного зала Хосе Антонио Авин.

Экономятся и деньги владельца зала. Месячный счет за электроэнергию в этом помещении уменьшился с почти 700 долларов до 30.

"Я думаю, это не требует каких-либо дополнительных затрат. Люди уже используют это оборудование. Установим его везде", – говорит менеджер компании по тестированию Никола Маккейб.

Автор идеи планирует сделать родной город Сакраменто полностью автономным, чтобы все электричество производили в таких вот спортзалах. А если получится, то и распространить идею и на весь штат Калифорния.

Ранее мы писали об инновационном доме в Бельгии, создатель которого не платит за электричество, которое вырабатывают солнечные панели, установленные на крыше. 

Также новости "Сегодня" сообщали о тенденциях в области альтернативных источников энергии в Украине, среди которых преобладают ветровые и солнечные станции.

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Тег альтернативные энергоисточники, альтернативная энергетика, велотренажер, тренажер

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