В США хотят ввести самые жесткие в истории санкции против России

Республиканцы предлагают «напрямую общаться с народом России и поддерживать его чаяния на демократию»

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США, где главу РФ Владимира Путина назвали тираном, представили проект стратегии национальной безопасности об усилении роли США и противодействию глобальным угрозам. Например, предлагается ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Китая.

Против РФ есть предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны-спонсора терроризма.

Авторы доклада предлагают "напрямую общаться с народом России и поддерживать его чаяния на демократию и соблюдение прав человека".

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А в отношении Китая в докладе, в частности, предлагается ввести санкции в отношении Единого фронта ЦК Компартии Китая, а также ряда высокопоставленных партийных функционеров, в том числе членов Политбюро, в связи с их деятельностью по отношению к уйгурскому населению КНР, а также в связи с ситуацией в Гонконге.

По мнению авторов документа точечные меры сработают эффективнее широкомасштабных пошлинных мер, которые негативно отражаются и на самих США. Кроме того, предлагается блокировать усилия Китая в сфере пропаганды, а также принять меры по недопущению попадания в эту страну критически важных американских технологий.

В сфере противодействия Ирану в докладе предлагается введение санкций в отношении ряда секторов иранской экономики, а также меры воздействия на региональные структуры, аффилированные с Ираном, в частности, на проиранское ополчение в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.

Всего в документе перечислены 130 мер по противодействию самым агрессивным противникам США на мировой арене.

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Пока все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.

Ранее послы ЕС решили продлить санкции против России за Крым еще на год.

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