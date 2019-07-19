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В США испытали беспилотник-огнемет: яркое видео

19 июля, 04:22

Дрон был разработан для сельскохозяйственных нужд

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

В прошлом месяце в США испытали электромагнитную пушку, а теперь прошли испытания беспилотника-огнемета TF-19 Wasp. Правда, утверждается, что аппарат был создан в мирных целях.

На видео, которое было выложено на канале создавшей аппарат американской компании Throwflame в YouTube, видно, как дрон подлетает к объекту и моментально выпускает мощную струю пламени.

Заряда TF-19 Wasp хватает для того, чтобы поток пламени длился не менее 100 секунд – за это время расходуется около 3,7 литра топлива, сообщается в его характеристиках на сайте производителя. Максимальная длина струи пламени – 7,6 метра (25 футов).

Стоимость такого беспилотника составляет 1,5 тыс. долларов.

В работе БПЛА применяется система плазменного зажигания.

Разработчик утверждает, что дрон был разработан для сельскохозяйственных нужд.

Напомним, в прошлом году стало известно, что в рамках программы стратегических систем американские военно-морские силы работают над созданием новой гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки. Это оружие будет предназначено для нанесения мгновенного глобального удара по любой цели в мире в течение часа.

Кроме того, ранее Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

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Тег беспилотник, испытания, бпла, дрон, огнемет

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