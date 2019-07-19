В США испытали беспилотник-огнемет: яркое видео
Дрон был разработан для сельскохозяйственных нужд
В прошлом месяце в США испытали электромагнитную пушку, а теперь прошли испытания беспилотника-огнемета TF-19 Wasp. Правда, утверждается, что аппарат был создан в мирных целях.
На видео, которое было выложено на канале создавшей аппарат американской компании Throwflame в YouTube, видно, как дрон подлетает к объекту и моментально выпускает мощную струю пламени.
Заряда TF-19 Wasp хватает для того, чтобы поток пламени длился не менее 100 секунд – за это время расходуется около 3,7 литра топлива, сообщается в его характеристиках на сайте производителя. Максимальная длина струи пламени – 7,6 метра (25 футов).
Стоимость такого беспилотника составляет 1,5 тыс. долларов.
В работе БПЛА применяется система плазменного зажигания.
Разработчик утверждает, что дрон был разработан для сельскохозяйственных нужд.
Напомним, в прошлом году стало известно, что в рамках программы стратегических систем американские военно-морские силы работают над созданием новой гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки. Это оружие будет предназначено для нанесения мгновенного глобального удара по любой цели в мире в течение часа.
Кроме того, ранее Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В США испытали беспилотник-огнемет: яркое видео". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупнейший в мире самолет совершил первый испытательный полет
Полет состоялся над пустыней Мохаве в штате Калифорния
Грозный щит: США испытали противоракету SM-3
Противоракета предназчена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет
США испытали одну из своих самых мощных бомб: яркое видео
Американские ВВС провели испытания 14-тонных противобункерных авиабомб GBU-57
В США подготовили к испытаниям секретный "самолет-пулю"
Строительство воздушного судна было засекреченным на протяжении десяти лет