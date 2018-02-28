В США испытали самый большой самолет в мире: появилось видео

Сегодня, 06:52

Крылатый гигант Stratolaunch Model 351 разогнали до рекордной скорости

Скрин с видео
Скрин с видео

24–25 февраля 2018 года прошли испытания прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетной полосе. Об этом сообщил основатель команды Stratolaunch Systems Пол Аллен.

В ходе наземных тестов Stratolaunch Model 351 разогнали до рекордной для него скорости в 46 миль в час (74 км/ч). Разработчики пока не сообщают о дате первого полета, однако им есть чем похвастаться.

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Stratolaunch выполнен по духфюзеляжной схеме. Размах его крыла составляет 117,3 метра. Длина обоих фюзеляжей достигает 72,5 метра. Воздушное судно весит 226,8 тонны. Его максимальная взлетная масса составляет 589,7 тонны.

Планируется, что с этого самолета в воздухе будут запускать небольшие ракеты для дальнейшего их вывода на околоземную орбиту. Фактически, речь идет о самолете-носителе.

Отметим, что воздушное судно начало выполнять пробежки еще в декабре 2017 года, однако тогда показатели скорости были лишь 45 километров в час.

Накануне Израиль и США провели успешное испытание ПРО для перехвата ракет в космосе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить оборонные расходы Соединенных Штатов и усилить систему ПРО. По словам американского президента, будут разработаны новые средства, которые не позволят врагам страны нанести удар первыми. "Мы нацелены на расширение и улучшение нашей системы ПРО, чтобы сбивать ракеты в воздухе", − заявил американский лидер.

Как сообщалось, в системе ПРО США нашли уязвимость.
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Источник:

topnews.ru

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