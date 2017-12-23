В США из самолета высадили кормящую мать

В аэропорте Хьюстона мать с двухлетним ребенком сняли с рейса, поскольку она отказалась перестать кормить малыша и усадить его на отдельное сиденье. Об этом сообщает Foxnews.

Случай произошел рано утром на рейсе, который следовал в Нью-Йорк. Как сообщает издание, женщина вместе со своим сыном и родителями собиралась лететь на конференцию, посвященную проблемам с онкологическими заболеваниями. Самолет не мог долго взлететь из-за обледенения взлетной полосы.

Женщина решила покормить грудью ребенка, поскольку прошло уже длительное время и малыш не мог успокоиться. По словам пассажирки, к ней подошел один из членов экипажа, попросил прекратить кормление и усадить ребенка на сиденье, поскольку скоро самолет должен был взлетать. Женщина попросила несколько минут, чтобы завершить свои дела и указала, что это возможно, поскольку двери самолета все еще были открыты. Однако сотрудник авиакомпании возразил и позвал главного пилота.

Спустя 25 минут выяснений женщину с ребенком и ее родителей сняли с рейса. Причину пояснили нарушением порядка и несоблюдением инструкций экипажа.

Напомним, авиаперевозчики Аляски введут интересную акцию 15 декабря. Пассажиров в забавных рождественских свитерах будут пускать на самолет без очереди.



