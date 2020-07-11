В США из-за коронавируса остановили исполнение смертной казни

В американском штате Индиана судья приостановил исполнение смертного приговора в связи с эпидемией коронавируса в США.

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Об этом сообщает Duetsche Welle.

Как стало известно, казнь 47-летнего осужденного должна была состояться 13 июля – Дэниэла Ли приговорили к смерти за убийство в 1996 году торговца оружием, его жены и дочери.

Однако судья Джейн Магнус-Стинсон решила отложить исполнение приговора, поскольку родственники жертв хотели присутствовать при процедуре введения Ли смертельной инъекции, но из-за пандемии коронавируса опасались за свое здоровье во время путешествия к месту исполнения наказания.

По решению судьи, приговор будет исполнен, когда здоровью матери одной из жертв преступления не будет угрожать эпидемия COVID-19.

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Ранее мы писали, что США рискуют столкнуться с ситуацией, когда в стране будут фиксировать по 100 тысяч новых заразившихся в сутки. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи. При этом вице-президент Майк Пенс сообщил о самом низком с конца марта уровне смертности от коронавируса.

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