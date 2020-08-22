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В США из-за пожаров эвакуировали более 119 тысяч жителей: огонь угрожает домам

22 августа, 04:46

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии возросло с 367 до 560.

Власти американского штата Калифорния распорядились об эвакуации более 119 тысяч жителей, домам которых угрожают природные пожары. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом, – пишет ТАСС.

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"Уведомления об эвакуации следует воспринимать со всей серьезностью. Мы разослали такие уведомления 119 тысячам человек", — указал он.

Согласно информации губернатора, количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии возросло с 367 до 560. Выгорела зона площадью 312 тысяч гектаров. На борьбу с огнем мобилизованы более 12 тысяч пожарных, в ней задействованы свыше тысячи машин, 241 бульдозер, 88 вертолетов и 24 самолета с системой сброса воды. Число жертв стихийного бедствия достигло шести человек.

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Ньюсом 18 августа объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров. Новый температурный рекорд был зафиксирован в Долине Смерти — межгорной впадине в районе пустыни Мохаве. Столбики термометров в этом районе поднялись до отметки 54,4 градуса Цельсия.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии лесной пожар уничтожил городок из домов на колесах. Десятки людей и сотни гектаров леса пострадали в огне. Выгорело две сотни гектаров.

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США эвакуация пожар

Источник: ТАСС

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