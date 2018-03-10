В США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей

В результате крупного ДТП были госпитализированы три человека

Около 60 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Мичиган из-за снегопада, сообщает в пятницу, 9 марта, телеканал Fox2Detroit.

В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы.

Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге.

Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мощные снегопады парализовали работу ряда аэропортов США

Ранее в восточных штатах США из-за мощного снежного шторма были обесточены десятки тысяч домов, а свыше миллиона жителей остались без света. Больше всего от непогоды пострадала Новая Англия – здесь было остановлено обучение в сотнях школ.

Ранее снежные бури в Европе унесли 60 человеческих жизней. Большинство жертв – в Польше: там был мороз до минус 25-ти. А из-за обильных снегопадов сложно найти аэропорт, где самолеты вылетают вовремя. Таких снегопадов в Великобритании и Ирландии не видели больше четверти века.

Кроме того,впервые за шесть лет в Амстердаме замерзли каналы Кейзерсграхт и Принсенграхт (самый длинный в городе). Жители столицы спешат воспользоваться шансом покатаются на коньках под знаменитыми каменными мостами. Циклон, принесший холода в Европу, получил название "Зверь с Востока". Но жителей Амстердама он, похоже, не напугал.