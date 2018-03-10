В США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей

Сегодня, 03:24

В результате крупного ДТП были госпитализированы три человека

Фото: fox2detroit.com
Фото: fox2detroit.com

Около 60 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Мичиган из-за снегопада, сообщает в пятницу, 9 марта, телеканал Fox2Detroit.

В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы.

Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге.

Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.

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Ранее в восточных штатах США из-за мощного снежного шторма были обесточены десятки тысяч домов, а свыше миллиона жителей остались без света. Больше всего от непогоды пострадала Новая Англия – здесь было остановлено обучение в сотнях школ.

Ранее снежные бури в Европе унесли 60 человеческих жизней. Большинство жертв – в Польше: там был мороз до минус 25-ти. А из-за обильных снегопадов сложно найти аэропорт, где самолеты вылетают вовремя.  Таких снегопадов в Великобритании и Ирландии не видели больше четверти века. 

Кроме того,впервые за шесть лет в Амстердаме замерзли каналы Кейзерсграхт и Принсенграхт (самый длинный в городе). Жители столицы спешат воспользоваться шансом покатаются на коньках под знаменитыми каменными мостами. Циклон, принесший холода в Европу, получил название "Зверь с Востока". Но жителей Амстердама он, похоже, не напугал.
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