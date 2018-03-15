В США из-за снежного шторма столкнулись более 80 авто

Сегодня, 02:48

На месте аварии работали около 11 тракторов, движение было заблокировано около пяти часов


myfox28columbus.com

myfox28columbus.com

myfox28columbus.com

myfox28columbus.com

В американском штате Огайо из-за снегопада 81 автомобиль попал в масштабное ДТП.

Об этом сообщает Fох 28.

На месте аварии работали около 11 тракторов, движение было заблокировано около пяти часов.

Считается, что из-за снежного шторма резко ухудшилась видимость на дорогах.

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Ранее в восточных штатах США из-за мощного снежного шторма были обесточены десятки тысяч домов, а свыше миллиона жителей остались без света. Больше всего от непогоды пострадала Новая Англия – здесь было остановлено обучение в сотнях школ.

Ранее снежные бури в Европе унесли 60 человеческих жизней. Большинство жертв – в Польше: там был мороз до минус 25-ти. А из-за обильных снегопадов сложно найти аэропорт, где самолеты вылетают вовремя.  Таких снегопадов в Великобритании и Ирландии не видели больше четверти века. 

Кроме того,впервые за шесть лет в Амстердаме замерзли каналы Кейзерсграхт и Принсенграхт (самый длинный в городе). Жители столицы спешат воспользоваться шансом покатаются на коньках под знаменитыми каменными мостами. Циклон, принесший холода в Европу, получил название "Зверь с Востока". Но жителей Амстердама он, похоже, не напугал.
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