В США из-за удара молнии на поле для гольфа пострадали шесть человек: видео

В результате инцидента травмы получили болельщики, которые были на соревнованиях

Вблизи американского города Атланта в штате Джорджия молния ударила в дерево на поле для гольфа. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как сообщается, травмы получили болельщики, которые в тот момент присутствовали на соревнованиях. В полиции сообщили, что пострадали пять мужчин и одна несовершеннолетняя девушка. Всех раненых доставили в медицинские учреждения, они находятся в сознании и дышат самостоятельно. Сейчас угрозы их жизни нет.

Также в источнике отмечают, что пошел дождь и люди спрятались под сосной. По словам одного из гольфистов, молния попала в дерево дважды.

Напомним, ранее в результате удара молнии в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, 15 футболистов получили травмы. Один спортсмен в течение короткого времени находился без сознания. Медики доставили футболистов в больницу. В полиции также добавили, что в Баварии, в городе Ротенбурге, из-за грозы власти были вынуждены отменить концерт под открытым небом.

Кроме этого, мы сообщали, что в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко. Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.

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