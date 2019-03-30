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В США издательства готовы выпустить доклад спецпрокурора Мюллера

Сегодня, 01:49

В США доклад издатели пообещали представить в полном объеме и без изменений

Фото: AFP
В США издательства готовы выпустить доклад спецпрокурора Мюллера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/585/456/5c95854567a2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/585/456/5c95854567a2e.jpg США В США доклад издатели пообещали представить в полном объеме и без изменений

Несколько американских издательств заявили о готовности выпустить печатную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера после того, как его в отредактированном виде передаст Конгрессу США министр юстиции Уильям Барр. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

По его данным, свое намерение издать доклад Мюллера подтвердили такие дома как Melville House, Skyhorse Publishing и Scribner в сотрудничестве с газетой "Вашингтон пост". Печатная версия доклада спецпрокурора может появиться на полках магазинов в течение двух недель после его публикации на сайте Минюста. Сам доклад издатели пообещали представить в полном объеме и без изменений. При этом некоторые из них снабдят его редакционными заметками или комментариями специалистов.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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Тег Трамп, доклад, печать, Мюллер

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Источник:

ТАСС

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