В США изобрели новый тест на коронавирус: в чем его особенность

Стоимость новинки будет значительно ниже, чем обычного теста

Власти США одобрили новый тест на коронавирус на основе слюны, для которого не требуется брать мазок из носоглотки.

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Об этом сообщили на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов американского Министерства здравоохранения и социальных услуг.

Тест SalivaDirect был разработан учеными Йельского университета и его ориентировочная цена составит около 10 долларов.

"Это еще одно инновационное решение, которое поможет снизить стоимость проведения таких тестов", – утверждает помощник министра здравоохранения и кадров Бретт Джурвар.

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SalivaDirect избавляет пациентов от лишнего дискомфорта, поскольку это не требует использование ватной палочки. Как сказано в инструкции, "образец слюны можно поместить в любой стерильный контейнер".

Как предполагается, результат можно будет получить во многих лабораториях на территории США. В ведомстве утверждают, что этот метод "потенциально снижает риск" заражения коронавирусом для специалистов, которые проводят тесты.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Таиланде изобрели новый экспресс-тест на коронавирус – он способен выявить коронавирус чуть более чем за полчаса.

Ранее мы уже писали, что каждый четвертый-пятый украинец, который прошел ПЦР-исследование на коронавирус и получил негативный результат, на самом деле инфицированный. Почему так происходит, читайте в материале "Зараженных может быть на четверть больше: почему тесты на COVID-19 ошибаются" на нашем сайте.

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