Українська
$ 27,35
32,31
  1. Мировые новости
  2. США

В США изобрели новый тест на коронавирус: в чем его особенность

17 августа, 05:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Стоимость новинки будет значительно ниже, чем обычного теста

Власти США одобрили новый тест на коронавирус на основе слюны, для которого не требуется брать мазок из носоглотки.

Реклама

Об этом сообщили на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов американского Министерства здравоохранения и социальных услуг.

Тест SalivaDirect был разработан учеными Йельского университета и его ориентировочная цена составит около 10 долларов.

"Это еще одно инновационное решение, которое поможет снизить стоимость проведения таких тестов", – утверждает помощник министра здравоохранения и кадров Бретт Джурвар.

Читайте также: Гейтс назвал тесты на короновирус в США пустой тратой времени и объяснил почему

В тренде
Исторический день в Беларуси: что происходило в городах 16 августа
Реклама

SalivaDirect избавляет пациентов от лишнего дискомфорта, поскольку это не требует использование ватной палочки. Как сказано в инструкции, "образец слюны можно поместить в любой стерильный контейнер".

Как предполагается, результат можно будет получить во многих лабораториях на территории США. В ведомстве утверждают, что этот метод "потенциально снижает риск" заражения коронавирусом для специалистов, которые проводят тесты.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Таиланде изобрели новый экспресс-тест на коронавирус – он способен выявить коронавирус чуть более чем за полчаса.

Ранее мы уже писали, что каждый четвертый-пятый украинец, который прошел ПЦР-исследование на коронавирус и получил негативный результат, на самом деле инфицированный. Почему так происходит, читайте в материале "Зараженных может быть на четверть больше: почему тесты на COVID-19 ошибаются" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США тест коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Вице-президентом США может стать Камала Харрис: к чему готовиться Украине
Вице-президентом США может стать Камала Харрис: к чему готовиться УкраинеПолитика
Помпео летит в Европу, чтобы лишить Россию инструмента энергетического контроля
Помпео летит в Европу, чтобы лишить Россию инструмента энергетического контроляСША
В США конгрессмены призвали власти Беларуси
В США конгрессмены призвали власти Беларуси "прекратить бессмысленное насилие"США
Историческое перемирие: Израиль и ОАЭ заявили о полной нормализации отношений
Историческое перемирие: Израиль и ОАЭ заявили о полной нормализации отношенийДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять