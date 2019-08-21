В США изучают вопрос о сокращении помощи иностранным государствам

Трамп отметил, что на каких-то вещах можно сэкономить, но экономия на других может обернуться только потерями

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Администрация США изучает вопрос о возможном сокращении объемов помощи иностранным государствам и в скором времени объявит о своем решении на этот счет. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.

"Мы изучаем это. Мы смотрим на это по-разному. Мы разговариваем об этом с республиканцами и демократами. Мы сообщим вам, возможно, раньше следующей недели", — ответил Трамп на вопрос о состоянии его "пакета сокращения иностранной помощи".

При этом хозяин Белого дома отметил, что на каких-то вещах можно сэкономить, но экономия на других может обернуться только потерями.

В четверг газета Politico сообщила, что Административно-бюджетное управление Белого дома намерено обратиться в Конгресс с просьбой отменить принятое ранее законодателями решение о выделении $2,3 млрд Агентству США по международному развитию (USAID) и $2 млрд Госдепартаменту. Эти средства должны быть потрачены на помощь иностранным государствам, в том числе по линии ООН.

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После получения запроса у законодателей будет 45 дней на то, чтобы его одобрить или отклонить. В течение этого времени средства будут заморожены, таким образом они окажутся недоступны вплоть до 30 сентября — даты окончания 2019 финансового года, после чего срок действия разрешения на их использования истечет. При этом в данный момент обе палаты Конгресса находятся на летних каникулах и возобновят свою деятельность только со второй недели сентября. Ряд законодателей от обеих партий уже призвали Белый дом отказаться идеи сокращения помощи иностранным государствам.

В прошлом году американская администрация планировала аналогичный шаг, однако в конечном итоге отказалась от него, столкнувшись с критикой как со стороны демократов, отмечает издание.

Напомним, что ранее Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи на политику безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнования текущего года.

Напомним, начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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