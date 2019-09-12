В США кандидата в президенты носили на руках

В США кандидата в американские президенты Эндрю Янг на одном из мероприятий в Калифорнии сторонники просто носили на руках.

Об этом сообщает Reuters.

Видео инцидента появилось в социальных сетях и уже стало вирусным.

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Кандидат в президенты США Эндрю Янг проходил через толпу своих сторонников, которые решили показать политику свою поддержку. Они скандировали его имя, когда качали его на руках.

44-летний предприниматель и меценат раньше предложил давать каждому американцу тысячу долларов наличными. Также выдвинул более 100 политических идей за год.

Напомним, что ранее претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля 2019 года. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг оппонента Трампа. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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